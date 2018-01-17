Volkswagen Polo
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 48 тыс. км
Цена: 600 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Октябрьская, Краснодарский край
Имя: Дмитрий
Телефон:
Описание
Авто в идеальном состоянии. Volkswagen Polo 1.6 MPI AT Comfortline покупали в 24.12.2014. Все ТО у официального дилера. Все подробности по телефону.
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