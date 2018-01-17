Volkswagen Polo Дата публикации: 19.01.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 48 тыс. км Цена: 600 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Октябрьская, Краснодарский край Имя: Дмитрий Телефон:

Описание

Авто в идеальном состоянии. Volkswagen Polo 1.6 MPI AT Comfortline покупали в 24.12.2014. Все ТО у официального дилера. Все подробности по телефону.