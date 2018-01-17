Volkswagen Polo

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 48 тыс. км

Цена: 600 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Октябрьская, Краснодарский край

Имя: Дмитрий

Телефон:

Описание

Авто в идеальном состоянии. Volkswagen Polo 1.6 MPI AT Comfortline покупали в 24.12.2014. Все ТО у официального дилера. Все подробности по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Volkswagen Polo

Volkswagen Polo

Подержанная, пробег 73 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

380 тыс. руб.

Volkswagen Polo

Подержанная, пробег 42 тыс. км.
Краснодарский край, Армавир

500 тыс. руб.

Volkswagen Polo

Подержанная, пробег 102 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

308 тыс. руб.

Авто, похожие на Volkswagen Polo

Kia Rio

Подержанная, пробег 64 тыс. км.
Краснодарский край, Переясловская

610 тыс. руб.

Kia Rio

Подержанная, пробег 94 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

560 тыс. руб.

Hyundai Solaris

Подержанная, пробег 82 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

560 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале