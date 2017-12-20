Volkswagen Polo

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 32 тыс. км

Цена: 600 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый металлик

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Олег

Телефон:

Описание

Машина конец ноябрь 2015 года, состояние нового Авто. Один хозяин, только прошёл второе ТО у официального дилера, авто на гарантии. Климат контроль. Стеклоподъемники. Подогрев сидений, лобового стекла, боковых зеркал. Ксенон. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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