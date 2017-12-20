Volkswagen Polo Дата публикации: 29.12.17 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 32 тыс. км Цена: 600 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый металлик Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Олег Телефон:

Описание

Машина конец ноябрь 2015 года, состояние нового Авто. Один хозяин, только прошёл второе ТО у официального дилера, авто на гарантии. Климат контроль. Стеклоподъемники. Подогрев сидений, лобового стекла, боковых зеркал. Ксенон. Торг.