Volkswagen Polo
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 32 тыс. км
Цена: 600 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый металлик
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Олег
Телефон:
Описание
Машина конец ноябрь 2015 года, состояние нового Авто. Один хозяин, только прошёл второе ТО у официального дилера, авто на гарантии. Климат контроль. Стеклоподъемники. Подогрев сидений, лобового стекла, боковых зеркал. Ксенон. Торг.
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