Volkswagen Pointer Дата публикации: 26.01.18 Просмотров объявления: 62 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 160 тыс. км Цена: 195 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1000 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю Volkswagen Pointer 2004 г. в. Машина в отличном состоянии, не битая, лонжероны, задняя ванночка запасного колеса и стёкла заводские, авто не ржавое, без рыжиков, новая резина, двигатель шепчет, на днях поменяли масло и фильтра, новые тормозные колодки, заменены передние шаровые, ходовая не требует внимания, всё что нужно поменяли, кондиционер холодит, сигнализация, музыка, полный комплект ключей, ограничений и арестов нет, зеркальные номера в подарок. отличный автомобиль за эти деньги, торг. Обмена нет.