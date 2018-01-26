Volkswagen Pointer
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 160 тыс. км
Цена: 195 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаю Volkswagen Pointer 2004 г. в. Машина в отличном состоянии, не битая, лонжероны, задняя ванночка запасного колеса и стёкла заводские, авто не ржавое, без рыжиков, новая резина, двигатель шепчет, на днях поменяли масло и фильтра, новые тормозные колодки, заменены передние шаровые, ходовая не требует внимания, всё что нужно поменяли, кондиционер холодит, сигнализация, музыка, полный комплект ключей, ограничений и арестов нет, зеркальные номера в подарок. отличный автомобиль за эти деньги, торг. Обмена нет.
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