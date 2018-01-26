Volkswagen Pointer

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 160 тыс. км

Цена: 195 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю Volkswagen Pointer 2004 г. в. Машина в отличном состоянии, не битая, лонжероны, задняя ванночка запасного колеса и стёкла заводские, авто не ржавое, без рыжиков, новая резина, двигатель шепчет, на днях поменяли масло и фильтра, новые тормозные колодки, заменены передние шаровые, ходовая не требует внимания, всё что нужно поменяли, кондиционер холодит, сигнализация, музыка, полный комплект ключей, ограничений и арестов нет, зеркальные номера в подарок. отличный автомобиль за эти деньги, торг. Обмена нет.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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