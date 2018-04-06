Volkswagen Passat CC

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 74,803 тыс. км

Цена: 870 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Белый

Информация о владельце

ГородАксай, Ростовская область
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (863) 309-14-24

Описание

Отличное внешнее и техническое состояние, оригинальный пробег, хорошая комплектация. Данный автомобиль приобретен у официального дилера. Документы в порядке.
Проверка автомобиля по 250 пунктам. ГАРАНТИЯ.
Продажа авто в КРЕДИТ и ЛИЗИНГ на выгодных условиях.
Срочный ВЫКУП, КОМИССИЯ.
Есть возможность ОБМЕНА с доплатой в обе стороны.
Возможна страховка ОСАГО и КАСКО на месте.
Наличный и безналичный расчет. Тест-драйв.
КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом. КЛЮЧАВТО входит в список крупнейших в ЮФО и СКФО: 25 автомобильных брендов в 53 дилерских центрах в 7 городах. Компания входит в ТОП-10 крупнейших автодилеров России по данным АвтоБизнесРевю.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Volkswagen Passat CC

Volkswagen Passat CC

Подержанная, пробег 145 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

624 тыс. руб.

Volkswagen Passat CC

Подержанная, пробег 121 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

880 тыс. руб.

Volkswagen Passat CC

Подержанная, пробег 145 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

800 тыс. руб.

Авто, похожие на Volkswagen Passat CC

Toyota Camry

Подержанная, пробег 41,33 тыс. км.
Ростовская область, Аксай

990 тыс. руб.

Toyota Camry

Подержанная, пробег 119,526 тыс. км.
Ростовская область, Аксай

950 тыс. руб.

Toyota Corolla

Подержанная, пробег 45 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

857 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале