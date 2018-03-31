Volkswagen Passat CC Дата публикации: 10.04.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 121 тыс. км Цена: 880 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: робот Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Кирилл Телефон:

Описание

2012 год, 1.8 турбо, Коробка DSG 7, в хорошем состоянии, пробег 121 тыс.км., масло в двигателе и коробке заменено, Коробка не пинается, датчик света, датчик дождя, подогрев всех сидений, двухзонный климат, адаптивный ксенон, датчик давления шин, комплект зимних колёс R17, летние R18, вложений не требует, салон чистый, не прокуренный, цена 880 000 рублей, без зимних колёс 850 000 рублей, любые проверки за ваш счёт, торг возможен, обмен с вашей доплатой.