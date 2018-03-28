Volkswagen Passat CC
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 145 тыс. км
Цена: 800 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Александр
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Описание
Отличное техническое состояние, своевременное обслуживание, собственник, торг.
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