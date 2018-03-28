Volkswagen Passat CC

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 145 тыс. км

Цена: 800 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Отличное техническое состояние, своевременное обслуживание, собственник, торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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