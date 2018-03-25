Volkswagen Passat CC

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 83 тыс. км

Цена: 660 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Белый

Информация о владельце

ГородРостов-на-Дону, Ростовская область
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7(863) 309-11-73

Описание

Куплен у официального дилера, Оригинальный пробег, отличное внешнее и техническое состояние. Данный автомобиль Вы можете приобрести в кредит на выгодных условиях - Проверка юридической чистоты автомобиля - Возможность обмена представленного автомобиля на Ваш с пробегом - Данный автомобиль Вы можете застраховать в нашей компании по ОСАГО и КАСКО - Тест-Драйв - Наличный и безналичный расчет. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Volkswagen Passat CC

Volkswagen Passat CC

Подержанная, пробег 175,361 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

668 тыс. руб.

Volkswagen Passat CC

Подержанная, пробег 110 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

798 тыс. руб.

Volkswagen Passat CC

Подержанная, пробег 184,65 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

590 тыс. руб.

Авто, похожие на Volkswagen Passat CC

Volkswagen Passat

Подержанная, пробег 62,977 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

770 тыс. руб.

Toyota Avensis

Подержанная, пробег 119,222 тыс. км.
Ростовская область, Аксай

625 тыс. руб.

Hyundai i30

Подержанная, пробег 129,2 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

590 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале