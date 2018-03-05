Volkswagen Passat CC Дата публикации: 26.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 117 тыс. км Цена: 705,777 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1900 см³ Руль: левый Вид кузова: Купе Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Константин Телефон:

Описание

Один хозяин со дня покупки, пробег настоящий, не скрученый (доказавшему обратное, машину в подарок). Коробка автомат. Состояние отличное, полностью обслужен, делать не чего не надо, АКБ новый (1 месяц), резина совершенно новая (КУМХО ЭКСТРА 235/40/18). ПТС оригинал. Весь метал в заводской краске (крашеный пер. бампер с левой стороны, был притерт совсем немного). Комплектация максимальная с панорамным люком. Оформление через ГИБДД ( номера не продаются), торга нет, с продажей не спешу, машина действительно в очень хорошем состоянии.

В салоне не курили, все работает исправно. Химчистку сделали. Обмен не интересен.