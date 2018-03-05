Volkswagen Passat CC
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 117 тыс. км
Цена: 705,777 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1900 см³
Руль: левый
Вид кузова: Купе
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Константин
Описание
Один хозяин со дня покупки, пробег настоящий, не скрученый (доказавшему обратное, машину в подарок). Коробка автомат. Состояние отличное, полностью обслужен, делать не чего не надо, АКБ новый (1 месяц), резина совершенно новая (КУМХО ЭКСТРА 235/40/18). ПТС оригинал. Весь метал в заводской краске (крашеный пер. бампер с левой стороны, был притерт совсем немного). Комплектация максимальная с панорамным люком. Оформление через ГИБДД ( номера не продаются), торга нет, с продажей не спешу, машина действительно в очень хорошем состоянии.
В салоне не курили, все работает исправно. Химчистку сделали. Обмен не интересен.
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