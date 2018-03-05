Volkswagen Passat CC

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 117 тыс. км

Цена: 705,777 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1900 см³

Руль: левый

Вид кузова: Купе

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Константин

Телефон:

Описание

Один хозяин со дня покупки, пробег настоящий, не скрученый (доказавшему обратное, машину в подарок). Коробка автомат. Состояние отличное, полностью обслужен, делать не чего не надо, АКБ новый (1 месяц), резина совершенно новая (КУМХО ЭКСТРА 235/40/18). ПТС оригинал. Весь метал в заводской краске (крашеный пер. бампер с левой стороны, был притерт совсем немного). Комплектация максимальная с панорамным люком. Оформление через ГИБДД ( номера не продаются), торга нет, с продажей не спешу, машина действительно в очень хорошем состоянии.
В салоне не курили, все работает исправно. Химчистку сделали. Обмен не интересен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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