Volkswagen Passat CC

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 87 тыс. км

Цена: 830 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: робот

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю свой автомобиль. Отличное техническое и кузовное состояние. В заводской краске, без ДТП. Оригинал ПТС, я второй хозяин. Полностью обслужен, никаких вложений не требует. Пробег оригинальный, в чём можно убедиться по состоянию авто и с помощью диагностического оборудования. Замена масла каждые 7500 км, всегда были качественные и дорогие технические жидкости, заправлялся исключительно Лукойл и только 100-й бензин, потому что сделана прошивка от именитой компании Revo под 98 бензин. Искал такой СС исключительно с двигателем 2.0 л (по дате изготовления двигателя можно понять, что стоит уже обновлённый мотор TSI Gen2 с новой ШПГ, лишённый «масложора») и, конечно же, надёжная и незаменимая КПП DSG 6-ступ. с «мокрым» сцеплением. В совокупности этот мотор и коробка дают непередаваемые ощущения от динамики, запаса мощности и плавности хода. Летняя резина Toyo T1R в отличном состоянии. Хорошая богатая комплектация, в которой есть всё для комфортной безопасной поездки-комбинированный салон кожа/алькантара с передними спортивными анатомическими сидениями, ABS, ASR, XDS, ESP; динамические ксеноновые фары, свет которых следует за поворотом руля, а на малых скоростях подсвечивают поворот лампой в отдельной секции; подогрев сидений; установлен блок климата, декор «шлифованный алюминий» и часы от рестайлинга; декор в дверях и пространство ног с диодной подсветкой; подсветка в зеркалах; подогрев передних сидений; датчик дождя, света; цветной бортовой компьютер; автоматически затемняющееся салонное и левое зеркало бокового вида; электростеклоподъёмники всех дверей с доводчиками; парктроники перед/зад; электронный ручник с функцией Auto-Hold; задний диван трёхместный с подлокотником, подстаканниками в нём и отдельным воздуховодом для заднего ряда и многое многое другое. Кузов автомобиля выглядит очень эффектно и привлекает внимание, не оставит Вас и окружающих равнодушными, а управление им и динамика создадут желание бесконечного движения в нём. Хочется отдать авто в не менее заботливые и любящие руки. Остальная информация по телефону. Небольшой торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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