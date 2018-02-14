Volkswagen Passat CC
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 114 тыс. км
Цена: 800 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Машина в идеальном состоянии, пробег оригинальный (это можно проверить по общей базе Фольцваген), есть сервисная книжка, в ней все отметки,покупался автомобиль в Краснодаре в автосалоне Фольцваген юг авто и обслуживался там же! 2 ключа, 2 комплекта ковриков. Диски r 18 (завод), только поменял масло в двигателе, масло в коробке, все фильтра. Всё работает идеально. Ни каких не стуков ничего нет, ходовка в идеале, как и всё остальное, я собственник авто. ПТС оригинал. Машине конец 2011 года. Выехала с салона в 2012 году, в 2011 была ввезена в России. Чистый немец. Расход по городу 5-6 л, трасса 4 л. Коробка надёжнейшая DSG6. Мокрая (DQ250,не путать с dsg7 сухой), полная комплектация со всеми парктрониками и камерой заднего вида. Адаптивные ксеноновые фары. Реальному покупателю торг у капота. Рассмотрю обмен на авто с вашей доплатой не меньше четырёх ста тысяч. Зеркальные номера в подарок!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Другие объявления о продаже Volkswagen Passat CC
Volkswagen Passat CC
Подержанная, пробег 129,445 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды