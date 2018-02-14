Volkswagen Passat CC Дата публикации: 14.02.18 Просмотров объявления: 71 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 114 тыс. км Цена: 800 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в идеальном состоянии, пробег оригинальный (это можно проверить по общей базе Фольцваген), есть сервисная книжка, в ней все отметки,покупался автомобиль в Краснодаре в автосалоне Фольцваген юг авто и обслуживался там же! 2 ключа, 2 комплекта ковриков. Диски r 18 (завод), только поменял масло в двигателе, масло в коробке, все фильтра. Всё работает идеально. Ни каких не стуков ничего нет, ходовка в идеале, как и всё остальное, я собственник авто. ПТС оригинал. Машине конец 2011 года. Выехала с салона в 2012 году, в 2011 была ввезена в России. Чистый немец. Расход по городу 5-6 л, трасса 4 л. Коробка надёжнейшая DSG6. Мокрая (DQ250,не путать с dsg7 сухой), полная комплектация со всеми парктрониками и камерой заднего вида. Адаптивные ксеноновые фары. Реальному покупателю торг у капота. Рассмотрю обмен на авто с вашей доплатой не меньше четырёх ста тысяч. Зеркальные номера в подарок!