Volkswagen Passat CC Дата публикации: 16.01.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 41 тыс. км Цена: 990 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Артем Телефон:

Описание

Автомобиль был под заказ (произведен в Германии). Использовался с сентября 2012 года. Один хозяин. В идеальном состоянии. Пробег реальный. Любые проверки приветствуются .Все ТО пройдены вовремя, используя только оригинальные расходные материалы. Крайнее ТО пройдено в декабре 2017 года. Документы от официального дилера имеются. Торг при осмотре.

Комплектация:

- хромированных патрубка выхлопной системы

- корпуса наружных зеркал, бамперы и ручки дверей - в цвет кузова

- боковые указатели поворота - светодиодные, интегрированы в наружные зеркала

- указатели поворота интегрированы в передний бампер, белые

- хромированное обрамление боковых стекол

- радиосистема "RCD 510 MP3"? 4xВт, 8 динамиков спереди и сзади, интегрированный CD-чейнджер на 6 CD-дисков, цветной TFT- дисплей, аудивход AUX-IN, разъем для карт памяти SD-слот, сенсорное управление

- передние защитные полоски - в цвет кузова, боковые и задние - хромированные

- зеленое теплозащитное остекление

- защита моторного отсека

- 2 подстаканника спереди

- VIN ящик -бокс и 2 подстаканника с крышкой между задними сиденьями

- хромированное обрамление переключателя света

- приборы с хромированным обрамлением

- декор "хром матовый" для торпеды, центральной консоли и дверей

- проем в спинке заднего сиденья. Подлокотник сзади.

- тканевая обивка багажного отделения (+ коврик)

- перчаточный ящик запирающийся. с подсветкой, охлаждаемый

- поясничная опора и регулировка наклона спинки в передних сиденьях, на водительском сиденье - с электрорегулировкой

- центральный подлокотник спереди с нишей, 2 воздухоотвода сзади

- кожаный набалдашник рычага КПП

- тканевая обивка сидений, дизайн "Silversprint"

- передние спортивные сиденья с ручной регулировкой по высоте

- тканевые коврики спереди и сзади (+ резиновые)

- фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира. Пассажирская - с возможностью отключения.

- автоматические 3-точечные ремни безопасности спереди и сзади, регулируемые по высоте, передние - с аварийным натяжителем.

- ESP, ABS, EDS и ASR

- внутреннее зеркало с автоматическим затемнением

- боковые подушки для водителя и переднего пассажира, подушки безопасности для защиты головы на весь салон

- система контроля давления воздуха в шинах

- подголовники на передних сиденьях с механизмом травмобезопасного демпфирования

- электронный эммобилайзер

- наружные зеркала с электрорегулировкой и электрообогревом , со стороны водителя - асферическое

- электростеклоподъемники спереди и сзади

- автоматическое управление ближним светом фар с функцией "Leaving Home" и ручным режимом "Coming Home"

- внутренне освещение с задержкой выключения и плавной затемнением. 2 светильника для чтения

- многофункциональное кожаное 3-спицевое рулевое колесо

- отделка потолка "Titanium Black" (черный)

- ультразвуковой парковочный датчик "ParkPilot" передний и задний

- 3-местное заднее сиденье

- диски Chicago (VW Exclusive)

- би-ксеноновые фары, свтодиодные фонари дневного света

- белый "Candy"