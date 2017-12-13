Volkswagen Passat CC
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 41 тыс. км
Цена: 990 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Артем
Описание
Автомобиль был под заказ (произведен в Германии). Использовался с сентября 2012 года. Один хозяин. В идеальном состоянии. Пробег реальный. Любые проверки приветствуются .Все ТО пройдены вовремя, используя только оригинальные расходные материалы. Крайнее ТО пройдено в декабре 2017 года. Документы от официального дилера имеются. Торг при осмотре.
Комплектация:
- хромированных патрубка выхлопной системы
- корпуса наружных зеркал, бамперы и ручки дверей - в цвет кузова
- боковые указатели поворота - светодиодные, интегрированы в наружные зеркала
- указатели поворота интегрированы в передний бампер, белые
- хромированное обрамление боковых стекол
- радиосистема "RCD 510 MP3"? 4xВт, 8 динамиков спереди и сзади, интегрированный CD-чейнджер на 6 CD-дисков, цветной TFT- дисплей, аудивход AUX-IN, разъем для карт памяти SD-слот, сенсорное управление
- передние защитные полоски - в цвет кузова, боковые и задние - хромированные
- зеленое теплозащитное остекление
- защита моторного отсека
- 2 подстаканника спереди
- VIN ящик -бокс и 2 подстаканника с крышкой между задними сиденьями
- хромированное обрамление переключателя света
- приборы с хромированным обрамлением
- декор "хром матовый" для торпеды, центральной консоли и дверей
- проем в спинке заднего сиденья. Подлокотник сзади.
- тканевая обивка багажного отделения (+ коврик)
- перчаточный ящик запирающийся. с подсветкой, охлаждаемый
- поясничная опора и регулировка наклона спинки в передних сиденьях, на водительском сиденье - с электрорегулировкой
- центральный подлокотник спереди с нишей, 2 воздухоотвода сзади
- кожаный набалдашник рычага КПП
- тканевая обивка сидений, дизайн "Silversprint"
- передние спортивные сиденья с ручной регулировкой по высоте
- тканевые коврики спереди и сзади (+ резиновые)
- фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира. Пассажирская - с возможностью отключения.
- автоматические 3-точечные ремни безопасности спереди и сзади, регулируемые по высоте, передние - с аварийным натяжителем.
- ESP, ABS, EDS и ASR
- внутреннее зеркало с автоматическим затемнением
- боковые подушки для водителя и переднего пассажира, подушки безопасности для защиты головы на весь салон
- система контроля давления воздуха в шинах
- подголовники на передних сиденьях с механизмом травмобезопасного демпфирования
- электронный эммобилайзер
- наружные зеркала с электрорегулировкой и электрообогревом , со стороны водителя - асферическое
- электростеклоподъемники спереди и сзади
- автоматическое управление ближним светом фар с функцией "Leaving Home" и ручным режимом "Coming Home"
- внутренне освещение с задержкой выключения и плавной затемнением. 2 светильника для чтения
- многофункциональное кожаное 3-спицевое рулевое колесо
- отделка потолка "Titanium Black" (черный)
- ультразвуковой парковочный датчик "ParkPilot" передний и задний
- 3-местное заднее сиденье
- диски Chicago (VW Exclusive)
- би-ксеноновые фары, свтодиодные фонари дневного света
- белый "Candy"
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