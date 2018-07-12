Volkswagen Passat Дата публикации: 2.08.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1987 Пробег: 417 тыс. км Цена: 60 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1798 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Алексей Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии, нареканий нет, сделана капиталка двигателя в прошлом году, коробка новая.