Volkswagen Passat
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1987
Пробег: 417 тыс. км
Цена: 60 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1798 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Алексей
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Описание
Автомобиль в хорошем состоянии, нареканий нет, сделана капиталка двигателя в прошлом году, коробка новая.
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