Volkswagen Passat

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1987

Пробег: 417 тыс. км

Цена: 60 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1798 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Алексей

Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии, нареканий нет, сделана капиталка двигателя в прошлом году, коробка новая.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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