Volkswagen Passat

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 35 тыс. км

Цена: 850 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: робот

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет:

Информация о владельце

Город: Таганрог, Ростовская область

Имя: Максим

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 2 зоны

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: комбинированная

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: электропривод

Регулировка сиденья пассажира: электропривод

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Датчик дождя

Круиз-контроль

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Система курсовой устойчивости (ESC)

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

В хорошем состоянии. Гаражное хранение. Ежегодное ТО.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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