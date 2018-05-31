Volkswagen Passat
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 35 тыс. км
Цена: 850 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: робот
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет:
Информация о владельце
Город: Таганрог, Ростовская область
Имя: Максим
Комплектация
Кондиционер: климат 2 зоны
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: комбинированная
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: электропривод
Регулировка сиденья пассажира: электропривод
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Датчик дождя
Круиз-контроль
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Система курсовой устойчивости (ESC)
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
В хорошем состоянии. Гаражное хранение. Ежегодное ТО.
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