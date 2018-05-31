В хорошем состоянии. Гаражное хранение. Ежегодное ТО.

Электростеклоподъёмники: передние и задние

Регулировка положения руля: две плоскости

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Имя: Максим

Цена: 850 тыс. руб. , возможен торг. купить в кредит

Год выпуска: 2012

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.