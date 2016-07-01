Volkswagen Passat Дата публикации: 3.06.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1998 Пробег: 312 тыс. км Цена: 265 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Зеленый Информация о владельце Город: Таганрог, Ростовская область Имя: ЮРИЙ Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 1 зона Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Бортовой компьютер Легкосплавные диски Обогрев зеркал Обогрев сидений Охранная система Парктроник Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Машина в порядке. Движок после капиталки без нареканий! все расходники и масло только поменял. турбина в порядке зимой сделали ремонт. Ходовка поменина по кругу. прошла пару тысяч. -- тоже без нариканий. Все крутится светится и т. д. ничего нигде не капает не подтикает не сопливит. В коробке частичная замена масла. Ничего делать не надо садись и едь хоть куда не подведет! По кузову как и у всех машин с пробегом имеются коцки. не критичные общего вида не портят. гнили нет. Рулевая колонка регулируется в двух плоскостях. По поводу осмотра звоните будем договариваться на месте не сижу