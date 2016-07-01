Volkswagen Passat
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1998
Пробег: 312 тыс. км
Цена: 265 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Зеленый
Информация о владельце
Город: Таганрог, Ростовская область
Имя: ЮРИЙ
Комплектация
Кондиционер: климат 1 зона
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Бортовой компьютер
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Охранная система
Парктроник
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
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