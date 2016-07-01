Электростеклоподъёмники: передние и задние

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка положения руля: две плоскости

Имя: ЮРИЙ

Цена: 265 тыс. руб. , возможен торг. купить в кредит

Год выпуска: 1998

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.