Volkswagen Passat

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 241 тыс. км

Цена: 470 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1798 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

ГородРостов-на-Дону, Ростовская область
ИмяТурбодилер
Телефон+7 (863) 270-13-23

Описание

Авто в ДТП не участвовал
Крашеных элементов нет
В салоне не курили
Состояние отличное
Торг возможен при осмотре автомобиля
Готов подъехать на любую станцию ТО для проверки состояния автомобиля (за счет покупателя)
Безопасность
Антиблокировочная система (ABS) есть
Система стабилизации (ESP) есть
Количество подушек безопасности 6
Подушка безопасности водителя есть
Подушка безопасности переднего пассажира есть
Передние боковые подушки безопасности есть
Подушки-шторки передние есть
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений есть
Задние боковые подушки безопасности есть
Штатный парктроник
Комфорт в салоне
Климат-контроль есть
Бортовой компьютер есть
Датчик света есть
Датчик дождя есть
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 есть
Усилитель руля есть
Центральный замок есть
ДУ центрального замка есть
Электрорегулируемые зеркала есть
Обогрев зеркал есть
Передние электростеклоподъёмники есть
Задние электростеклоподъёмники есть
Подогрев сидений есть
Регулировка рулевой колонки есть
Регулировка сиденья водителя по высоте есть
Комфорт
Легкосплавные диски R 16, есть
Летние шины YOKOHAMA есть
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) есть
Автоматический стояночный тормоз есть
Система помощи при трогании в гору есть
Примечание
Замена коробки передач по отзывной акции на пробеге 140тыс.км
Замена двигателя на контрактный на пробеге 220тыс.км
Масло не ест
На правом переднем крыле - вмятина, без удара.
Один водитель с первого дня.[td#258090]

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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