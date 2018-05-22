Volkswagen Passat

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 170 тыс. км

Цена: 390 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 204-16-26

Описание

Отличное внешнее и техническое состояние, оригинальный пробег, хорошая комплектация. Данный автомобиль приобретен у официального дилера. Документы в порядке.
Проверка автомобиля по 250 пунктам. ГАРАНТИЯ.
Продажа авто в КРЕДИТ и ЛИЗИНГ на выгодных условиях.
Срочный ВЫКУП, КОМИССИЯ.
Есть возможность ОБМЕНА с доплатой в обе стороны.
Возможна страховка ОСАГО и КАСКО на месте.
Наличный и безналичный расчет. Тест-драйв.
КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом. КЛЮЧАВТО входит в список крупнейших в ЮФО и СКФО: 25 автомобильных брендов в 53 дилерских центрах в 7 городах. Компания входит в ТОП-10 крупнейших автодилеров России по данным АвтоБизнесРевю.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Volkswagen Passat

Volkswagen Passat

Подержанная, пробег 139,4 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

440 тыс. руб.

Volkswagen Passat

Подержанная, пробег 101 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

595 тыс. руб.

Volkswagen Passat

Подержанная, пробег 90,5 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды

1355 тыс. руб.

Авто, похожие на Volkswagen Passat

Honda Civic

Подержанная, пробег 152 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

425 тыс. руб.

Ford Focus

Подержанная, пробег 106 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

470 тыс. руб.

Mazda 3

Подержанная, пробег 161 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

435 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале