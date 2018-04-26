Volkswagen Passat Дата публикации: 7.05.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 139,4 тыс. км Цена: 470 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Коричневый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Виктория Телефон:

Описание

Volkswagen Passat B6, 2008 г.в., седан, коричневый, двигатель 1,8л, бензин, 160 л.с., КПП Автомат (не DSG), пробег 139400 км, не битый, в отличном состоянии, привод передний, 3 владельца, климат-контроль, 10 подушек безопасности.

Машина в идеальном для своих лет состоянии, с родным пробегом. Технически, можно сказать, как новый авто с небольшим пробегом. Это максимальнейшая комплектация, приятный салон, все электро работает.

Коробка АВТОМАТ, цепной мотор, все работает без преувеличения идеально, все скорости переключаются плавно. Все опции ABS, ESP, датчики света, обогревы, все в рабочем состоянии. По ходовой ничего делать не нужно. Никаких скрипов, стуков, привода не хрустят ни по прямой, ни при поворотах, ступицы не гудят, рейка сухая, не стучит. Гур при повороте руля не гудит. Нет ни одной капли масла ни под капотом, ни под машиной.

Осенью была произведена замена подвесок, резинок и косточек. Теперь все как новое. Также была замена всех жидкостей, включая тормозную, антифриз, и масла (везде, разумеется). Резина – 2 комплекта - летняя и зимняя!!! 2 ключа.

В машину не нужно вкладывать ни копейки. По кузову все отлично, нет ни грамма шпаклевки, которая бы замазывала какую-нибудь ржавчину, кузов оцинкован, машина в авариях не была, так как принадлежала фирме, где нечасто возили директора и главного бухгалтера, пороги не замятые, повреждений по кузову нет.

Звоните в любое время до 23.00

Возможен торг