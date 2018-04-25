Volkswagen Passat

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 67 тыс. км

Цена: 1350 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Белый

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 204-10-75

Описание

КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Volkswagen Passat

Volkswagen Passat

Подержанная, пробег 49 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

640 тыс. руб.

Volkswagen Passat

Подержанная, пробег 116 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

705 тыс. руб.

Volkswagen Passat

Подержанная, пробег 43 тыс. км.
Ставропольский край, Ставрополь

700 тыс. руб.

Авто, похожие на Volkswagen Passat

Lexus GS

Подержанная, пробег 101,64 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1620 тыс. руб.

Mazda 6

Подержанная, пробег 31 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1360 тыс. руб.

Hyundai i40

Подержанная, пробег 29,55 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

1315 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале