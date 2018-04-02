Volkswagen Passat

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1982

Пробег: 700 тыс. км

Цена: 80 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Лабинск, Краснодарский край

Имя: Виталий

Телефон:

Описание

Продаю Фольксваген Пассат, авто в хорошем ухоженном состоянии, очень много чего поменяно (перечислять очень долго), в России я единственный владелец, есть сервисные книжки, ржавчины и гнили нет, установлена сигнализация, есть механический люк, убедительная просьба звонить только по делу, цените моё и своё время, торга нет совсем.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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