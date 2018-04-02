Volkswagen Passat
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1982
Пробег: 700 тыс. км
Цена: 80 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Лабинск, Краснодарский край
Имя: Виталий
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Описание
Продаю Фольксваген Пассат, авто в хорошем ухоженном состоянии, очень много чего поменяно (перечислять очень долго), в России я единственный владелец, есть сервисные книжки, ржавчины и гнили нет, установлена сигнализация, есть механический люк, убедительная просьба звонить только по делу, цените моё и своё время, торга нет совсем.
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