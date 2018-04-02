Volkswagen Passat Дата публикации: 11.04.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1982 Пробег: 700 тыс. км Цена: 80 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Лабинск, Краснодарский край Имя: Виталий Телефон:

Описание

Продаю Фольксваген Пассат, авто в хорошем ухоженном состоянии, очень много чего поменяно (перечислять очень долго), в России я единственный владелец, есть сервисные книжки, ржавчины и гнили нет, установлена сигнализация, есть механический люк, убедительная просьба звонить только по делу, цените моё и своё время, торга нет совсем.