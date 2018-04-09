Volkswagen Passat

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 197 тыс. км

Цена: 380 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Крымск, Краснодарский край

Имя: Михаил

Телефон:

Описание

Очень экономичный турбо дизель, турбина мотор коробка на отлично, ходовая отличная, салон как новый. Не смотря на габариты очень резвый и комфортный.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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