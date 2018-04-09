Volkswagen Passat
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 197 тыс. км
Цена: 380 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Крымск, Краснодарский край
Имя: Михаил
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Описание
Очень экономичный турбо дизель, турбина мотор коробка на отлично, ходовая отличная, салон как новый. Не смотря на габариты очень резвый и комфортный.
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