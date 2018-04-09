Volkswagen Passat Дата публикации: 11.04.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 197 тыс. км Цена: 380 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Черный Информация о владельце Город: Крымск, Краснодарский край Имя: Михаил Телефон:

Описание

Очень экономичный турбо дизель, турбина мотор коробка на отлично, ходовая отличная, салон как новый. Не смотря на габариты очень резвый и комфортный.