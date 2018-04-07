Volkswagen Passat

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 98,56 тыс. км

Цена: 865 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Ейск, Краснодарский край

Имя: Роман

Телефон:

Описание

Автомобиль в идеальном состоянии, я второй хозяин , купил в октябре 2017 года, не бит не крашен 1000%, все узлы, агрегаты и электроника в отличном состоянии, все исправно работает. Мной было сделано: соответственно сразу после покупки поменяно масло (заливаю MOTUL 8100 x- clean fe), оригинальные фильтра, свечи в отличном состоянии, т. к. ниже 95 некогда не заливал (на лукойле бенз. марки 100- экономия и динамика ощущается). Масло меняю на 7000 км. Поменял лампы в противотуманках на LED, свет стал в разы лучше (встречку на ослепляет). Салон был тряпка, но в связи с тем, что до этого было авто с кожаными сидениями, решил перешить(привычка, пыль смахнул влажной тряпкой и порядок), скомбинировали 2 цвета, качество отлично и смотриться очень оригинально ( не обычный банально черный салон). Поставил камеру заднего вида, хотя и парктроников хватает, стоят спереди и сзади соответственно.
Ездил в Крым, комфорт и разход авто очень порадовал, 6 ступенчатая коробка сказывается, крейсерская скорость 120-130, хотя поедет конечно быстрее, но я не любитель погонять. Сборка Германия, также купил оригинальные резиновые коврики в салон и багажник, полноценное запасное колесо ( которое не разу не ставилось).
Коробка механика, не ДСГ. Автомобилем полностью доволен, но продаю из- за преобретения квартиры. Просьба обмен не предлагать, торг возможен, но не большой. p. s. салон перешить не дешевое удовольствие было.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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