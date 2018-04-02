Volkswagen Passat

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 62 тыс. км

Цена: 583 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: робот

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Черный

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 204-16-26

Описание

Отличное внешнее и техническое состояние, оригинальный пробег, хорошая комплектация. Данный автомобиль приобретен у официального дилера. Документы в порядке.
Проверка автомобиля по 250 пунктам. ГАРАНТИЯ.
Продажа авто в КРЕДИТ и ЛИЗИНГ на выгодных условиях.
Срочный ВЫКУП, КОМИССИЯ.
Есть возможность ОБМЕНА с доплатой в обе стороны.
Возможна страховка ОСАГО и КАСКО на месте.
Наличный и безналичный расчет. Тест-драйв.
КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом. КЛЮЧАВТО входит в список крупнейших в ЮФО и СКФО: 25 автомобильных брендов в 53 дилерских центрах в 7 городах. Компания входит в ТОП-10 крупнейших автодилеров России по данным АвтоБизнесРевю.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Volkswagen Passat

Volkswagen Passat

Подержанная, пробег 220 тыс. км.
Краснодарский край, Туапсе

470 тыс. руб.

Volkswagen Passat

Подержанная, пробег 23 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1575 тыс. руб.

Volkswagen Passat

Подержанная, пробег 149,5 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

750 тыс. руб.

Авто, похожие на Volkswagen Passat

BMW 7

Подержанная, пробег 121 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

650 тыс. руб.

Toyota Sienta

Подержанная, пробег 88 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

560 тыс. руб.

Toyota Camry

Подержанная, пробег 178 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

565 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале