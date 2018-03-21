Volkswagen Passat
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 100 тыс. км
Цена: 685 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Вадим
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Описание
Дополнительно: состояние нового авто. покупалась в Юг -Авто. Один хозяин ПТС оригинал. Обслуживалась в Юг-Авто. Сборка Германия. Сервисная книга со всеми отметками. Машина в идеале сел и поехал. Ближайшие года три делать ничего не надо, кроме как менять масла. Торг. Обмен на авто подешевле. На обмен цена выше. Можно в кредит.
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