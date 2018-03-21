Volkswagen Passat Дата публикации: 23.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 100 тыс. км Цена: 685 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Вадим Телефон:

Описание

Дополнительно: состояние нового авто. покупалась в Юг -Авто. Один хозяин ПТС оригинал. Обслуживалась в Юг-Авто. Сборка Германия. Сервисная книга со всеми отметками. Машина в идеале сел и поехал. Ближайшие года три делать ничего не надо, кроме как менять масла. Торг. Обмен на авто подешевле. На обмен цена выше. Можно в кредит.