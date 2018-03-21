Volkswagen Passat

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 100 тыс. км

Цена: 685 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Вадим

Телефон:

Описание

Дополнительно: состояние нового авто. покупалась в Юг -Авто. Один хозяин ПТС оригинал. Обслуживалась в Юг-Авто. Сборка Германия. Сервисная книга со всеми отметками. Машина в идеале сел и поехал. Ближайшие года три делать ничего не надо, кроме как менять масла. Торг. Обмен на авто подешевле. На обмен цена выше. Можно в кредит.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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