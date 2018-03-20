Volkswagen Passat

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 112 тыс. км

Цена: 740 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Коричневый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Василий

Телефон:

Описание

Продам Volkswagen Passat. Куплен в 2012 году у дилера. Салон - кожа + алькантара. 2000 км назад заменены все жидкости. 500 км назад перебрана вся передняя ходовка, задняя ходовка в порядке - не стучит, не гремит. Обоснованный торг у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Volkswagen Passat

Volkswagen Passat

Подержанная, пробег 93 тыс. км.
Краснодарский край, Усть-Лабинск

670 тыс. руб.

Volkswagen Passat

Подержанная, пробег 51,4 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1222 тыс. руб.

Volkswagen Passat

Подержанная, пробег 114 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

550 тыс. руб.

Авто, похожие на Volkswagen Passat

Volkswagen Passat

Подержанная, пробег 93 тыс. км.
Краснодарский край, Усть-Лабинск

670 тыс. руб.

Volkswagen Jetta

Подержанная, пробег 110 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

600 тыс. руб.

Audi A4

Подержанная, пробег 150 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

880 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале