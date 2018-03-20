Volkswagen Passat
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 112 тыс. км
Цена: 740 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Коричневый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Василий
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Описание
Продам Volkswagen Passat. Куплен в 2012 году у дилера. Салон - кожа + алькантара. 2000 км назад заменены все жидкости. 500 км назад перебрана вся передняя ходовка, задняя ходовка в порядке - не стучит, не гремит. Обоснованный торг у капота.
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