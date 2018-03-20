Volkswagen Passat Дата публикации: 23.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 112 тыс. км Цена: 740 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Коричневый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Василий Телефон:

Описание

Продам Volkswagen Passat. Куплен в 2012 году у дилера. Салон - кожа + алькантара. 2000 км назад заменены все жидкости. 500 км назад перебрана вся передняя ходовка, задняя ходовка в порядке - не стучит, не гремит. Обоснованный торг у капота.