Volkswagen Passat

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 93 тыс. км

Цена: 670 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Усть-Лабинск, Краснодарский край

Имя: Владимир

Телефон:

Описание

Passat B7 декабрь 2011 г. в. Пробег 93000 км. Цвет черный. Производство Германия. Своевременное обслуживание, последнее ТО с заменой свечей, масла, фильтров. Передние и задние парк тройники, подогрев передних сидений, подогрев всего лобового стекла, мультируль, 2-зонный климат и т. д. Все опции заводские. В салоне никто не курил. Все ключи. Летняя резина на дисках в комплекте. Отличный экономичный автомобиль. Вся история в документах. 2 владельца (владей авто с марта 2013), ПТС оригинал. Юридически чист.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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