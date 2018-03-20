Volkswagen Passat
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 93 тыс. км
Цена: 670 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Усть-Лабинск, Краснодарский край
Имя: Владимир
Описание
Passat B7 декабрь 2011 г. в. Пробег 93000 км. Цвет черный. Производство Германия. Своевременное обслуживание, последнее ТО с заменой свечей, масла, фильтров. Передние и задние парк тройники, подогрев передних сидений, подогрев всего лобового стекла, мультируль, 2-зонный климат и т. д. Все опции заводские. В салоне никто не курил. Все ключи. Летняя резина на дисках в комплекте. Отличный экономичный автомобиль. Вся история в документах. 2 владельца (владей авто с марта 2013), ПТС оригинал. Юридически чист.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.