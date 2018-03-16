Volkswagen Passat

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 114 тыс. км

Цена: 550 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: робот

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Есть незначительное повреждение заднего бампера (видно на фото). Тормозные диски и сцепление заменены на 94000, о чем есть отметка в сервисной книжке. Автомобиль обслуживался всегда вовремя, салон чистый, в машине не курили. Технически полностью исправен и вложений не требует.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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