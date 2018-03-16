Volkswagen Passat
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 114 тыс. км
Цена: 550 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: робот
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Александр
Телефон:
Описание
Автомобиль в отличном состоянии. Есть незначительное повреждение заднего бампера (видно на фото). Тормозные диски и сцепление заменены на 94000, о чем есть отметка в сервисной книжке. Автомобиль обслуживался всегда вовремя, салон чистый, в машине не курили. Технически полностью исправен и вложений не требует.
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