Volkswagen Passat Дата публикации: 20.03.18 Просмотров объявления: 0

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 114 тыс. км Цена: 550 тыс. руб. купить в кредит Коробка: робот Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Есть незначительное повреждение заднего бампера (видно на фото). Тормозные диски и сцепление заменены на 94000, о чем есть отметка в сервисной книжке. Автомобиль обслуживался всегда вовремя, салон чистый, в машине не курили. Технически полностью исправен и вложений не требует.