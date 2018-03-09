Volkswagen Passat Дата публикации: 16.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 145 тыс. км Цена: 520 тыс. руб. купить в кредит Коробка: робот Тип двигателя: гибрид Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Белый Информация о владельце Город: Отрадная, Краснодарский край Имя: Максим Телефон:

Описание

Продаю Volkswagen Рassat b6 1,4 tsi ecofuel 2009 года выпуска,150 л.с.!Машина оснащена заводской метановой установкой,что

позволяет существенно экономить затраты на топливо(при классической экономичной езде,полных баков бензина и газа хватает на 900 км+).Пробег автомобиля на сегодняшний день составляет 145 000 км.Данная комплектация оснащена 10-ю подушками безопасности, электроприводом водительского сиденья,мультируль,камера заднего вида,подогревом передних сидений,CD-MP3 магнитола с сенсорным экраном и навигацией,двухзонный климат контроль.Штатная аккустика достойно и очень неплохо звучит в просторном салоне автомобиля.

Так же с автомобилем в придачу комплект новых литых дисков,белого цвета R-16 на практически новой летней резине nokian hakka blue 2(комплект дисков и шин был приобретен весной прошлого года).Автомобиль пригнан из Швеции.В России с 2012 года.