Volkswagen Passat

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 145 тыс. км

Цена: 520 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: робот

Тип двигателя: гибрид

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Отрадная, Краснодарский край

Имя: Максим

Телефон:

Описание

Продаю Volkswagen Рassat b6 1,4 tsi ecofuel 2009 года выпуска,150 л.с.!Машина оснащена заводской метановой установкой,что
позволяет существенно экономить затраты на топливо(при классической экономичной езде,полных баков бензина и газа хватает на 900 км+).Пробег автомобиля на сегодняшний день составляет 145 000 км.Данная комплектация оснащена 10-ю подушками безопасности, электроприводом водительского сиденья,мультируль,камера заднего вида,подогревом передних сидений,CD-MP3 магнитола с сенсорным экраном и навигацией,двухзонный климат контроль.Штатная аккустика достойно и очень неплохо звучит в просторном салоне автомобиля.
Так же с автомобилем в придачу комплект новых литых дисков,белого цвета R-16 на практически новой летней резине nokian hakka blue 2(комплект дисков и шин был приобретен весной прошлого года).Автомобиль пригнан из Швеции.В России с 2012 года.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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