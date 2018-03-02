Volkswagen Passat

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1997

Пробег: 25 тыс. км

Цена: 180 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Геленджик, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Новая передняя подвеска, замена байпасного клапана, замена лямбдозона, замена свечей, замена всех фильтров, замена салентблоков на задней балке, поменян рабочий цилиндр на сцеплении, новые ремкомплект на всех суппортах ,тормозные колодки в круг, климат работает, есть косяки по кузову, на фото видно, оформлена на меня, новая корзина и диск сцепления, стоит автозапуск. Обмен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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