Volkswagen Passat
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1997
Пробег: 25 тыс. км
Цена: 180 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Зеленый
Информация о владельце
Город: Геленджик, Краснодарский край
Имя: Александр
Описание
Новая передняя подвеска, замена байпасного клапана, замена лямбдозона, замена свечей, замена всех фильтров, замена салентблоков на задней балке, поменян рабочий цилиндр на сцеплении, новые ремкомплект на всех суппортах ,тормозные колодки в круг, климат работает, есть косяки по кузову, на фото видно, оформлена на меня, новая корзина и диск сцепления, стоит автозапуск. Обмен.
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