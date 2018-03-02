Volkswagen Passat
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1989
Пробег: 200 тыс. км
Цена: 90 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Белореченск, Краснодарский край
Имя: Продавец
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Описание
Хорошее состояние, приятный вид, двигатель в порядке, салон хороший. Торг, обмен.
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