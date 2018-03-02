Хорошее состояние, приятный вид, двигатель в порядке, салон хороший. Торг, обмен.

Имя: Продавец

Цена: 90 тыс. руб. , возможен торг. купить в кредит

Год выпуска: 1989

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