Volkswagen Passat

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1989

Пробег: 200 тыс. км

Цена: 90 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Белореченск, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Хорошее состояние, приятный вид, двигатель в порядке, салон хороший. Торг, обмен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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