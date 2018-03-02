Volkswagen Passat

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 191 тыс. км

Цена: 320 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Мокрый асфальт

К сожалению, это объявление более не действительно.

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: кожа

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Круиз-контроль

Легкосплавные диски

Люк

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Охранная система

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Авто в отличном техн состоянии. Все ТО пройдены. Сел и поехал. Срочно

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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