Volkswagen Passat
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 191 тыс. км
Цена: 320 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Мокрый асфальт
К сожалению, это объявление более не действительно.
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: кожа
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Круиз-контроль
Легкосплавные диски
Люк
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Охранная система
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Авто в отличном техн состоянии. Все ТО пройдены. Сел и поехал. Срочно
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.