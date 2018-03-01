Volkswagen Passat

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 87 тыс. км

Цена: 550 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Пассат B6 комплектация Хайлайн, сборка Германия, кожаные спортивные сиденья, декор корень ореха, новая резина Бриджстоун, новый аккумулятор, заменена тормозная жидкость, колодки, все фильтры, машина не требует вложений. Очень надежный, комфортный и динамичный автомобиль. Пробег реальный, использовалась как вторая машина в семье.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Volkswagen Passat

Volkswagen Passat

Подержанная, пробег 136,256 тыс. км.
Ростовская область, Аксай

650 тыс. руб.

Volkswagen Passat

Подержанная, пробег 241 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

470 тыс. руб.

Volkswagen Passat

Подержанная, пробег 139,4 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

440 тыс. руб.

Авто, похожие на Volkswagen Passat

Citroen C4

Подержанная, пробег 78 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

440 тыс. руб.

Ford Fiesta

Подержанная, пробег 153 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

460 тыс. руб.

Ford Focus

Подержанная, пробег 91,3 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

510 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале