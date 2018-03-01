Volkswagen Passat
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 87 тыс. км
Цена: 550 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Пассат B6 комплектация Хайлайн, сборка Германия, кожаные спортивные сиденья, декор корень ореха, новая резина Бриджстоун, новый аккумулятор, заменена тормозная жидкость, колодки, все фильтры, машина не требует вложений. Очень надежный, комфортный и динамичный автомобиль. Пробег реальный, использовалась как вторая машина в семье.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.