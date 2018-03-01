Volkswagen Passat Дата публикации: 1.03.18 Просмотров объявления: 47 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 87 тыс. км Цена: 550 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Пассат B6 комплектация Хайлайн, сборка Германия, кожаные спортивные сиденья, декор корень ореха, новая резина Бриджстоун, новый аккумулятор, заменена тормозная жидкость, колодки, все фильтры, машина не требует вложений. Очень надежный, комфортный и динамичный автомобиль. Пробег реальный, использовалась как вторая машина в семье.