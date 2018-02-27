Volkswagen Passat

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2016

Пробег: 86 тыс. км

Цена: 1330 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Бордовый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

В хорошем состоянии. Салон идеал. Ходовая мотор коробка отлично. Есть косяки по кузову. Срочно. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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