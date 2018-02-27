Volkswagen Passat Дата публикации: 27.02.18 Просмотров объявления: 40 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 258 тыс. км Цена: 317 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Зеленый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам VW Passat. Чистый немец (не американец). В отличном состоянии, как внешне, так и техническом. Мотор шепчет, коробка работает плавно, ни толчков, ни рывков. Не битый, не крашенный, все железо родное, все герметики заводские, легко проверить (любые проверки). Машина деда 1946 года рождения, продаем, так как здоровье уже не позволяет. Под капотом много нового, ходовка пересыпана, что надо поменяно, все, что должно работать, все работает. Вложений не требует. МР-3, зимняя резина Dunlop, новая есть, летняя тоже новая. Если в цене договоримся, торг никто не отменял. Остались вопросы - звоните.