Volkswagen Passat
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 201 тыс. км
Цена: 570 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Отличный автомобиль! Расход 5 литров по трассе и 7 литров по городу. В мае 2017 поменял сцепления на 170000 т. Поменял все тормозные диски. Датчики дождя и света круиз контроль. Навигация. Все вопросы по телефону. Торг только возле капота.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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