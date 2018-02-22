Volkswagen Passat

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 201 тыс. км

Цена: 570 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Отличный автомобиль! Расход 5 литров по трассе и 7 литров по городу. В мае 2017 поменял сцепления на 170000 т. Поменял все тормозные диски. Датчики дождя и света круиз контроль. Навигация. Все вопросы по телефону. Торг только возле капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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