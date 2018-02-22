Volkswagen Passat Дата публикации: 22.02.18 Просмотров объявления: 69 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 201 тыс. км Цена: 570 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Серый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Отличный автомобиль! Расход 5 литров по трассе и 7 литров по городу. В мае 2017 поменял сцепления на 170000 т. Поменял все тормозные диски. Датчики дождя и света круиз контроль. Навигация. Все вопросы по телефону. Торг только возле капота.