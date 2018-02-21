Volkswagen Passat
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 153 тыс. км
Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый металлик
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продается автомобиль в прекрасном состоянии, полностью обслужен! За машиной следили, все ТО по регламенту! Ухоженный, чистый, надежный авто! Если ищете действительно хороший автомобиль, приезжайте, смотрите. За авто не стыдно. С продажей не спешу! Все остальные вопросы по телефону!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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