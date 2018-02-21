Volkswagen Passat

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 153 тыс. км

Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый металлик

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продается автомобиль в прекрасном состоянии, полностью обслужен! За машиной следили, все ТО по регламенту! Ухоженный, чистый, надежный авто! Если ищете действительно хороший автомобиль, приезжайте, смотрите. За авто не стыдно. С продажей не спешу! Все остальные вопросы по телефону!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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