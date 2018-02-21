Volkswagen Passat Дата публикации: 21.02.18 Просмотров объявления: 43 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 153 тыс. км Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый металлик К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продается автомобиль в прекрасном состоянии, полностью обслужен! За машиной следили, все ТО по регламенту! Ухоженный, чистый, надежный авто! Если ищете действительно хороший автомобиль, приезжайте, смотрите. За авто не стыдно. С продажей не спешу! Все остальные вопросы по телефону!