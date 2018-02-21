Volkswagen Passat
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 47 тыс. км
Цена: 1310 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Максимальная комплектация, в салоне не курили, бесключевой доступ, система старт/стоп, установлена защитная решетка радиатора, приобретался в январе 2016 года, не кредитный, тонировка, два комплекта ковриков салона, состояние автомобиля отличное, обмен не интересует.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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