Volkswagen Passat Дата публикации: 21.02.18 Просмотров объявления: 52 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 47 тыс. км Цена: 1310 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Максимальная комплектация, в салоне не курили, бесключевой доступ, система старт/стоп, установлена защитная решетка радиатора, приобретался в январе 2016 года, не кредитный, тонировка, два комплекта ковриков салона, состояние автомобиля отличное, обмен не интересует.