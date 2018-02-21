Volkswagen Passat

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 47 тыс. км

Цена: 1310 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Максимальная комплектация, в салоне не курили, бесключевой доступ, система старт/стоп, установлена защитная решетка радиатора, приобретался в январе 2016 года, не кредитный, тонировка, два комплекта ковриков салона, состояние автомобиля отличное, обмен не интересует.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Volkswagen Passat

Volkswagen Passat

Подержанная, пробег 139,4 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

440 тыс. руб.

Volkswagen Passat

Подержанная, пробег 90,5 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды

1355 тыс. руб.

Volkswagen Passat

Подержанная, пробег 98,5 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды

670 тыс. руб.

Авто, похожие на Volkswagen Passat

Ford Mondeo

Подержанная, пробег 97 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1094 тыс. руб.

Toyota Camry

Подержанная, пробег 53,435 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

1286 тыс. руб.

Toyota Camry

Подержанная, пробег 60 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

990 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале