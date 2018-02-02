Volkswagen Passat
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 165 тыс. км
Цена: 530 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Атмосферный 2-литровый двигатель и 6-ступенчатый автомат (не DSG). В максимальной комплектации. С реальным пробегом 168000 км. Новая резина (лето). Автомобиль в ДТП не участвовал. Машина в хорошем состоянии. Все остальные вопросы по телефону. Торг!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.