Volkswagen Passat Дата публикации: 2.02.18 Просмотров объявления: 65 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 165 тыс. км Цена: 530 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Атмосферный 2-литровый двигатель и 6-ступенчатый автомат (не DSG). В максимальной комплектации. С реальным пробегом 168000 км. Новая резина (лето). Автомобиль в ДТП не участвовал. Машина в хорошем состоянии. Все остальные вопросы по телефону. Торг!