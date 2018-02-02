Volkswagen Passat

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 165 тыс. км

Цена: 530 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Атмосферный 2-литровый двигатель и 6-ступенчатый автомат (не DSG). В максимальной комплектации. С реальным пробегом 168000 км. Новая резина (лето). Автомобиль в ДТП не участвовал. Машина в хорошем состоянии. Все остальные вопросы по телефону. Торг!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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