Volkswagen Passat

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2016

Пробег: 22,5 тыс. км

Цена: 1650 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Покупал в апреле 2016 года в Автосалоне Краснодара за наличный расчёт, т.о пройдено на 13000, два комплекта резины (зимняя на шипах) автомобиль очень экономичный, расход по трассе 6 по городу 8 литров.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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