Volkswagen Passat
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2016
Пробег: 22,5 тыс. км
Цена: 1650 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Покупал в апреле 2016 года в Автосалоне Краснодара за наличный расчёт, т.о пройдено на 13000, два комплекта резины (зимняя на шипах) автомобиль очень экономичный, расход по трассе 6 по городу 8 литров.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.