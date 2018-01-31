Volkswagen Passat Дата публикации: 31.01.18 Просмотров объявления: 67 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2016 Пробег: 22,5 тыс. км Цена: 1650 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Покупал в апреле 2016 года в Автосалоне Краснодара за наличный расчёт, т.о пройдено на 13000, два комплекта резины (зимняя на шипах) автомобиль очень экономичный, расход по трассе 6 по городу 8 литров.