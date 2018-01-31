Volkswagen Passat Дата публикации: 31.01.18 Просмотров объявления: 95 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 101 тыс. км Цена: 780 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Коричневый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Состояние нового автомобиля. Не битый, не крашеный, один хозяин. Куплен в салоне в октябре 2012 года. Комплектация: LED оптика, освещение боковых зон при повороте, 2-зонный климат-контроль, обогревы передних сидений, переднего и заднего стекла, боковых зеркал. Парктроники спереди и сзади. Комбинированный салон кожа и алькантара. Надувная подушка в водительском сиденье. Датчики света, дождя. Бортовой компьютер. Современная мультимедиа система с управлением на руле. (MP3, USB, AUX). Антиблокировочная система тормозов, антипробуксовочная система, система курсовой устойчивости. Все что нужно для комфортного вождения.