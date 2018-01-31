Volkswagen Passat
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 101 тыс. км
Цена: 780 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Коричневый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Состояние нового автомобиля. Не битый, не крашеный, один хозяин. Куплен в салоне в октябре 2012 года. Комплектация: LED оптика, освещение боковых зон при повороте, 2-зонный климат-контроль, обогревы передних сидений, переднего и заднего стекла, боковых зеркал. Парктроники спереди и сзади. Комбинированный салон кожа и алькантара. Надувная подушка в водительском сиденье. Датчики света, дождя. Бортовой компьютер. Современная мультимедиа система с управлением на руле. (MP3, USB, AUX). Антиблокировочная система тормозов, антипробуксовочная система, система курсовой устойчивости. Все что нужно для комфортного вождения.
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