Volkswagen Passat

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1998

Пробег: 407 тыс. км

Цена: 220 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Зеленый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю автомобиль в хорошем состоянии я собственник. Ходовка коробка без нареканий едет хорошо очень устойчивая на дороге по неровностям идет мягко хорошая шумоизоляция. По кузову как на фото.Есть климат контроль парктроник 4 стеклоподъемника передние с доводчиками гидроусилитель руля электрозеркала сигнализация 2 подушки фронтальные музыка играет хорошо в придачу отдаю комплект зимней шипованной резины на дисках. Возможен обмен без моей доплаты. реальному покупателю торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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