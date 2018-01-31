Volkswagen Passat
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1998
Пробег: 407 тыс. км
Цена: 220 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Зеленый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаю автомобиль в хорошем состоянии я собственник. Ходовка коробка без нареканий едет хорошо очень устойчивая на дороге по неровностям идет мягко хорошая шумоизоляция. По кузову как на фото.Есть климат контроль парктроник 4 стеклоподъемника передние с доводчиками гидроусилитель руля электрозеркала сигнализация 2 подушки фронтальные музыка играет хорошо в придачу отдаю комплект зимней шипованной резины на дисках. Возможен обмен без моей доплаты. реальному покупателю торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.