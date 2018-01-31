Volkswagen Passat Дата публикации: 31.01.18 Просмотров объявления: 61 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1998 Пробег: 407 тыс. км Цена: 220 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Зеленый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю автомобиль в хорошем состоянии я собственник. Ходовка коробка без нареканий едет хорошо очень устойчивая на дороге по неровностям идет мягко хорошая шумоизоляция. По кузову как на фото.Есть климат контроль парктроник 4 стеклоподъемника передние с доводчиками гидроусилитель руля электрозеркала сигнализация 2 подушки фронтальные музыка играет хорошо в придачу отдаю комплект зимней шипованной резины на дисках. Возможен обмен без моей доплаты. реальному покупателю торг.