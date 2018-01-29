Volkswagen Passat

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 131 тыс. км

Цена: 510 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Отличное состояние. Двигатель 1.4 турбо. В отличном состоянии,масла не берет ни грамма. Без ДТП, вся в заводской краске, включая бампера. Немецкая сборка, привезена и растаможена в 2015 году. ПТС оригинал, 2 хозяина. Комплектация: Круиз контроль, климат 2-зонный, датчики света и дождя,подогрев сидений и зеркал, два ключа. Коробка обычная механика. Все стекла родные,лобовое без сколов и трещин. Штатная газовая установка. 10 подушек безопасности. Зимней резины нет. Торг только у авто. Обмен не интересен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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