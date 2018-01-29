Volkswagen Passat
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 131 тыс. км
Цена: 510 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Отличное состояние. Двигатель 1.4 турбо. В отличном состоянии,масла не берет ни грамма. Без ДТП, вся в заводской краске, включая бампера. Немецкая сборка, привезена и растаможена в 2015 году. ПТС оригинал, 2 хозяина. Комплектация: Круиз контроль, климат 2-зонный, датчики света и дождя,подогрев сидений и зеркал, два ключа. Коробка обычная механика. Все стекла родные,лобовое без сколов и трещин. Штатная газовая установка. 10 подушек безопасности. Зимней резины нет. Торг только у авто. Обмен не интересен.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.