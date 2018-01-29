Volkswagen Passat Дата публикации: 29.01.18 Просмотров объявления: 44 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 131 тыс. км Цена: 510 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Отличное состояние. Двигатель 1.4 турбо. В отличном состоянии,масла не берет ни грамма. Без ДТП, вся в заводской краске, включая бампера. Немецкая сборка, привезена и растаможена в 2015 году. ПТС оригинал, 2 хозяина. Комплектация: Круиз контроль, климат 2-зонный, датчики света и дождя,подогрев сидений и зеркал, два ключа. Коробка обычная механика. Все стекла родные,лобовое без сколов и трещин. Штатная газовая установка. 10 подушек безопасности. Зимней резины нет. Торг только у авто. Обмен не интересен.