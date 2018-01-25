Volkswagen Passat

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 134 тыс. км

Цена: 485 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Серый

Информация о владельце

ГородРостов-на-Дону, Ростовская область
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7(863) 309-11-73

Описание

Куплен у официального дилера, Оригинальный пробег, отличное внешнее и техническое состояние. Данный автомобиль Вы можете приобрести в кредит на выгодных условиях - Проверка юридической чистоты автомобиля - Возможность обмена представленного автомобиля на Ваш с пробегом - Данный автомобиль Вы можете застраховать в нашей компании по ОСАГО и КАСКО - Тест-Драйв - Наличный и безналичный расчет. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Volkswagen Passat

Volkswagen Passat

Подержанная, пробег 116 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

705 тыс. руб.

Volkswagen Passat

Подержанная, пробег 43 тыс. км.
Ставропольский край, Ставрополь

700 тыс. руб.

Volkswagen Passat

Подержанная, пробег 170,505 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды

460 тыс. руб.

Авто, похожие на Volkswagen Passat

Renault Megane

Подержанная, пробег 47,376 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

390 тыс. руб.

Opel Astra

Подержанная, пробег 102,862 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

485 тыс. руб.

Toyota Corolla

Подержанная, пробег 152,546 тыс. км.
Ростовская область, Аксай

605 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале