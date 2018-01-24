Volkswagen Passat
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 144,853 тыс. км
Цена: 640 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль в отличном состоянии, не для перекупов, для личного пользования, не требует вложений. Причина продажи- купил новый автомобиль. Без торга
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.