Volkswagen Passat

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 144,853 тыс. км

Цена: 640 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в отличном состоянии, не для перекупов, для личного пользования, не требует вложений. Причина продажи- купил новый автомобиль. Без торга

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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