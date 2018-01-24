Volkswagen Passat Дата публикации: 24.01.18 Просмотров объявления: 49 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 144,853 тыс. км Цена: 640 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в отличном состоянии, не для перекупов, для личного пользования, не требует вложений. Причина продажи- купил новый автомобиль. Без торга