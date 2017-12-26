Volkswagen Passat
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 200 тыс. км
Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Станислав
Телефон:
Описание
Коробка обычный автомат, максимальная комплектация, кузов весь в родной краске даже бампера. Возможен обмен.
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