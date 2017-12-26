Volkswagen Passat Дата публикации: 27.12.17 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 200 тыс. км Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Станислав Телефон:

Описание

Коробка обычный автомат, максимальная комплектация, кузов весь в родной краске даже бампера. Возможен обмен.