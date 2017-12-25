Volkswagen Passat Дата публикации: 26.12.17 Просмотров объявления: 19

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 187 тыс. км Цена: 435 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии, ПТС оригинал, 1 хозяин, пригнан с Германии в 2012 г., на усе стоит здесь, техническое состояние отличное, по кузову не битый не крашеный 100%, любые проверки приветствуются! Полностью обслужен, поменяны ремень с роликами у дилера, АКПП работает идеально! Двигатель 2 л. 170 л. с. (Не сравнить с 2л. 140 сил, едет очень достойно). Возможен небольшой торг при осмотре!