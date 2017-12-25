Volkswagen Passat

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 187 тыс. км

Цена: 435 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии, ПТС оригинал, 1 хозяин, пригнан с Германии в 2012 г., на усе стоит здесь, техническое состояние отличное, по кузову не битый не крашеный 100%, любые проверки приветствуются! Полностью обслужен, поменяны ремень с роликами у дилера, АКПП работает идеально! Двигатель 2 л. 170 л. с. (Не сравнить с 2л. 140 сил, едет очень достойно). Возможен небольшой торг при осмотре!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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