Volkswagen Passat
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 187 тыс. км
Цена: 435 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Александр
Описание
Автомобиль в отличном состоянии, ПТС оригинал, 1 хозяин, пригнан с Германии в 2012 г., на усе стоит здесь, техническое состояние отличное, по кузову не битый не крашеный 100%, любые проверки приветствуются! Полностью обслужен, поменяны ремень с роликами у дилера, АКПП работает идеально! Двигатель 2 л. 170 л. с. (Не сравнить с 2л. 140 сил, едет очень достойно). Возможен небольшой торг при осмотре!
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