Volkswagen Multivan
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2016
Пробег: 60 тыс. км
Цена: 3200 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Белый металлик
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Аркадий
Телефон:
Описание
Длинная база, комплектация Highiline, сборка Германия один владелец, авто без ДТП.
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