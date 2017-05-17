Volkswagen Multivan

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2016

Пробег: 60 тыс. км

Цена: 3200 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Белый металлик

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Аркадий

Телефон:

Описание

Длинная база, комплектация Highiline, сборка Германия один владелец, авто без ДТП.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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