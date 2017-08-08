Volkswagen Multivan
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 173 тыс. км
Цена: 1100 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаю Volkswagen Multivan, 2008 год. Хорошее тех. состоянии. Коробка, двигатель и ходовая в отличном состоянии. Автомобиль очень надежный и очень экономичный от 7 до 9 л. Я второй хозяин, владею авто третий год. За время владения ни одной поломки, масло менялось вовремя. Торг уместен только у авто.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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