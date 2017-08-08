Volkswagen Multivan

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 173 тыс. км

Цена: 1100 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю Volkswagen Multivan, 2008 год. Хорошее тех. состоянии. Коробка, двигатель и ходовая в отличном состоянии. Автомобиль очень надежный и очень экономичный от 7 до 9 л. Я второй хозяин, владею авто третий год. За время владения ни одной поломки, масло менялось вовремя. Торг уместен только у авто.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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