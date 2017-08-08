Volkswagen Multivan Дата публикации: 5.03.18 Просмотров объявления: 42 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 173 тыс. км Цена: 1100 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2400 см³ Руль: левый Вид кузова: Минивэн Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю Volkswagen Multivan, 2008 год. Хорошее тех. состоянии. Коробка, двигатель и ходовая в отличном состоянии. Автомобиль очень надежный и очень экономичный от 7 до 9 л. Я второй хозяин, владею авто третий год. За время владения ни одной поломки, масло менялось вовремя. Торг уместен только у авто.