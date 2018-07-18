Новый авто, Комплектация Comfortline, .пробег всего 80 км....

Электростеклоподъёмники: передние и задние

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Кондиционер: климат 3 зоны и больше

Имя: Вячеслав

Цена: 990 тыс. руб. , возможен торг. купить в кредит

Год выпуска: 2018

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