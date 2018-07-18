Volkswagen Jetta
Характеристики
Состояние: новая
Год выпуска: 2018
Пробег: 1 тыс. км
Цена: 990 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1598 см³
Руль: левый
Вид кузова:
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Вячеслав
Комплектация
Кондиционер: климат 3 зоны и больше
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка сиденья водителя: электропривод
Регулировка сиденья пассажира: электропривод
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Газобаллоное оборудование (ГБО)
Датчик света
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Омыватель фар
Тонировка стёкол
Электропривод зеркал
Описание
Новый авто, Комплектация Comfortline, .пробег всего 80 км....
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