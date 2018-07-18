Volkswagen Jetta

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: новая

Год выпуска: 2018

Пробег: 1 тыс. км

Цена: 990 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1598 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Вячеслав

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 3 зоны и больше

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Регулировка сиденья водителя: электропривод

Регулировка сиденья пассажира: электропривод

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Газобаллоное оборудование (ГБО)

Датчик света

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Омыватель фар

Тонировка стёкол

Электропривод зеркал

Описание

Новый авто, Комплектация Comfortline, .пробег всего 80 км....

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Volkswagen Jetta

Volkswagen Jetta

Подержанная, пробег 150 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

520 тыс. руб.

Volkswagen Jetta

Подержанная, пробег 128 тыс. км.
Ставропольский край, Ставрополь

620 тыс. руб.

Volkswagen Jetta

Подержанная, пробег 39,583 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды

940 тыс. руб.

Авто, похожие на Volkswagen Jetta

Hyundai i40

Подержанная, пробег 65 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

945 тыс. руб.

Subaru Impreza

Подержанная, пробег 98,603 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1039 тыс. руб.

Toyota Camry

Подержанная, пробег 113,9 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

900 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале