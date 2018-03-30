Volkswagen Jetta Дата публикации: 6.04.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2016 Пробег: 30 тыс. км Цена: 110 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: робот Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Тимур Телефон:

Описание

Своевременно обслуживался. Прошёл все ТО. Есть сервисная книжка. Оригинальный ПТС. Не участвовал в ДТП. Кузов в родной краске. В салоне не курили. Зимняя резина в комплекте. Полный комплект ключей и документов. Обмен не интересует. Возможен торг при осмотре.