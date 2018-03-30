Volkswagen Jetta

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2016

Пробег: 30 тыс. км

Цена: 110 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: робот

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Тимур

Телефон:

Описание

Своевременно обслуживался. Прошёл все ТО. Есть сервисная книжка. Оригинальный ПТС. Не участвовал в ДТП. Кузов в родной краске. В салоне не курили. Зимняя резина в комплекте. Полный комплект ключей и документов. Обмен не интересует. Возможен торг при осмотре.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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