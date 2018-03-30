Volkswagen Jetta
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2016
Пробег: 30 тыс. км
Цена: 110 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: робот
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Тимур
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Описание
Своевременно обслуживался. Прошёл все ТО. Есть сервисная книжка. Оригинальный ПТС. Не участвовал в ДТП. Кузов в родной краске. В салоне не курили. Зимняя резина в комплекте. Полный комплект ключей и документов. Обмен не интересует. Возможен торг при осмотре.
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